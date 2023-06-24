رئيس بعثة السياحة: لن نسمح بأى تهاون في حقوق الحجاج

أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس بعثة الحج السياحي، على وجود مراقبة دقيقة لتنفيذ البرامج المتفق عليها.

وقالت إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع ولن تسمح بأي مخالفات لضوابط الوزارة ،لاسيما و أن تعليمات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى واضحة بعدم التهاون فى حق من حقوق حجاج السياحة.

أشارت سامى إلى أن بعثة الحج السياحي، تسعى إلى تذليل كل العقبات لنجاح الموسم ،حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لحل كل المشاكل والتواصل مع شركات الطوافة للوقوف على كل التفاصيل والخدمات المقدمة للحجاج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق المشاعرالمقدسة.

كشفت رئيس رئيس بعثة الحج السياحى ، عن حرص شركات السياحة على تقديم خدمات متميزة لعملائها وتوفير كافة سبل الراحة، وهو ما يتمتع به الحج السياحي المصري، الذى يشهد له الجميع .