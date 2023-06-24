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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال لقائه مع على جمعة.. صبحي يؤكد الشراكة المستدامة مع مصر الخير

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، لبحث البرامج والانشطة المشتركة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وممثلي المؤسسة الصديقية بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة .

تناول اللقاء الحديث حول بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة  مصر الخير، ومشروعات "قيم وحياة"، وريحانه ، أرت-كاز ، والوعي حياة ، والبدء في دراسة مشروع التربية الإيجابية للأطفال وأولياء الأمور ، والمدارس المجتمعية.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة  تكثيف التنمية المجتمعية في المناطق الأكثر احتياجاً لتعزيز بناء الإنسان المتكامل من خلال انشطة وبرامج مراكز الشباب والأندية الرياضية.

اتفق الوزير مع الدكتور على جمعة على أهمية تنمية الحركة الكشفية داخل المجتمع والتوسع فى برامجها على مستوى الجمهورية لدورها الملموس فى التنشئة الإيجابية للنشء والشباب وتعزيز ثقتهم وبناء شخصيتهم على الوجه الأمثل وحثهم على المشاركة المجتمعية الإيجابية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالتعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة بمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر استحقاقًا فى ضوء رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة للتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات سعياً نحو تحقيق  التنمية المستدامة بالمجتمع.

ونوه الوزير بالإقبال الكبير من قبل نشء وشباب مصر للمشاركة فى برامج الوزارة المُنفذة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، والاستمرار فى تكثيف تلك البرامج خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة  اللواء اسماعيل الفار – رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش – مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور عبد الاول محمد – مساعد الوزير لشئون البطولة، مصطفى مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد كردي – رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، الدكتور محمد  عبد القادر – رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، جيهان حنفي - رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء، ايمان عثمان مدير عام الموهوبين وعددا من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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