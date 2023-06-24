خبير اقتصادي: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمصر حقق توازنًا كبيرًا |فيديو

أطلقته الدولة

‏قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اشتغلت على نفسها الفترة الماضية ومصر كانت في حاجة إلى بنية تحتية جديدة بسبب التراجع الكبير في مؤشرات البنية الأساسية.

وتابع محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية له في فضائية اكسترا نيوز، أن ذلك كان أمرًا ملحًا لدخول الدولة في هذه الملفات بالاستثمارات الحكومية، والدولة المصرية اشتغلت على حزمة من القطاعات على كل قطاع على حدة ولذلك رغم الأزمات العالمية مصر حققت معدلات نمو إيجابية.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأضاف أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة هو من حقق هذا التوازن بشكل كبير.