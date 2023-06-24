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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أطلقته الدولة

خبير اقتصادي: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمصر حقق توازنًا كبيرًا |فيديو

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي

‏قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اشتغلت على نفسها الفترة الماضية ومصر كانت في حاجة إلى بنية تحتية جديدة بسبب التراجع الكبير في مؤشرات البنية الأساسية.

 

وتابع محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية له في فضائية اكسترا نيوز، أن ذلك كان أمرًا ملحًا لدخول الدولة في هذه الملفات بالاستثمارات الحكومية، والدولة المصرية اشتغلت على حزمة من القطاعات على كل قطاع على حدة ولذلك رغم الأزمات العالمية مصر حققت معدلات نمو إيجابية.

 

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

 

وأضاف أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة هو من حقق هذا التوازن بشكل كبير.

الدولة المصرية لإصلاحات الهيكلية الدكتور محمد البهواشي الاقتصاد مصر

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