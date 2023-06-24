دعاء يوم عرفة للأبناء .. بركات السماوات والأرض تتنزل فيه

يحرص الكثير من المسلمين على دعاء يوم عرفة لأبنائهم، في هذا اليوم المبارك الذي فيه الدعاء مستجاب بإذن الله تعالى، وكثر البحث على جوجل عن دعاء يوم عرفة للأبناء، هو لم يرد نصا عن سيدنا النبي لكن دعاء يوم عرفة للأبناء بابه مفتوح وواسع، نسرده في السطور التالية.

ونقول في دعاء يوم عرفة للأبناء اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك، وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد.

ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة للأبناء اللهمّ اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وشفاء صدورهم، ونوراً لأبصارهم، وذهاباً لأحزانهم.

-اللهم في يوم عرفة الفضيل وأكتب السعادة، والخير الأبدي، وأرزقهن من واسع كرمك وفضلك، فأنت على كل شيء قدير، يا رب بيوم عرفة، أجعل خواتي ممن شملتهم بعفوك، وكرمك.

-اللهمّ اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وشفاء صدورهم، ونوراً لأبصارهم، وذهاباً لأحزانهم.

- اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً، واستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً أو جهلاً أو قلة مبالاة بها.

-ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة للأبناء اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، أحفظهم من الشيطان الرجيم. ربّ أرزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان.

اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن

-اللهم يا من إليه ملجأ العباد في المهمات، إليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والخفيات، يامن لا تخفى عليه خواطر الاوهام، وتصرف الخطرات، يا رب الخلائق والبريات، يا من بيده ملكوت الارضين والسماوات، انت الله لا إله الا انت، اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت اليه فرحمته، وسمعت دعاءه وأجبته، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء يوم عرفة مستجاب وورد فيه أحاديث نبوية كثيرة قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي كم ورد عن دعاء يوم عرفة حديث آخر يقول قال صلى الله عليه وسلم «خير الدعاء دعاء يوم عرفة».

- دعاء يوم عرفة مستجاب اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، واقض عنا شر ما قضيت، يا رب لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.

-اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن

-اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شي، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، فيا رب اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وأقض عنا برحمتك شر ما قضيت.

- اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، فأنت على كل شيء قدير.

- اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.

- اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراط مستقيم اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

- اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا.

- اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم أصلح لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر.

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدَّنس، اللهم اغسلْني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

- اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا، اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظل إلا ظلّك.

- سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك

- اللهم مددت يدي إليك، وعظمت رغبتي فيما عندك، فاقبل يا رب توبتي وارحم ضعفي، واغفر لي خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيب، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وإنك على كل شيء قدير.

دعاء يوم عرفة مكتوب

دعاء يوم عرفة مكتوب قال سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح، يوم عرفة من أفضل أيام الله ويباهي الله به أهل السماء، وفي دعاء يوم عرفة ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء» رواه أحمد"، وعن فضل يوم عرفة وفضل صيام يوم عرفة قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

- دعاء يوم عرفة مكتوب إلهي استجرت بك من ذنوبي، ولجأت اليك في ستر عيوبي، اللهم فجد عليا بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من اوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك، واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك.

- اللهم إن كنت كتبت على شقاوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة.

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

- دعاء يوم عرفة مكتوب اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

-ويستحب أن نقول دعاء يوم عرفة مكتوب اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

- اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

- اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.