فرصة للأهلي .. بشكتاش التركي يوجه صدمة قوية لـ موليكا

وجه شينول جونيش، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، صدمة قوية للكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق الأول، بشأن استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن رغبته في مناسبة سابقة، نيته في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا.

ووفقاً لصحيفة “فوتوماك” التركية فإن المدير الفنى لفريق بشكتاش التركي، أخطر إدارة النادى بعدم الممانعة فى بيع موليكا، كونه ليس ضمن حساباته فى الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن موليكا لديه رغبة فى البقاء مع بشكتاش، إلا أن الجهاز الفنى أبلغ الإدارة بعدم الحاجة لجهود اللاعب فى الموسم المقبل.

واختتمت أن رغبة بشكتاش هي الحصول على أكبر عائد مالى نظير بيع موليكا.