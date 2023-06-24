الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط).

بالفحص وباستدعاء والد الطفل المذكور حضر وبرفقته (نجله "المتغيب") وقرر أنه بتاريخ 17 الجارى تأخر (نجله) عن العودة لمنزلهما عقب خروجه مُستقلاً دراجته الهوائية وقيامه بنشر صورته لمساعدته فى البحث عنه وبذات التاريخ عاد نجله للمنزل من تلقاء نفسه ولم يحدث له ثمة مكروه، وأضاف أنه لم يحرر ثمة محاضر فى هذا الشأن وبسؤال المتغيب أيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.