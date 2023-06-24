خبير شئون دولية : زيارة رئيس وزراء الهند هي الأولى للقاهرة منذ توليه السلطة

‏قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر هذه هي الزيارة الأولى له منذ تولية السلطة في عام 2014.

وتابع أحمد السيد أحمد خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تعكس خصوصية العلاقات المصرية الهندية التي يمكن أن نطلق عليها علاقات شراكة استراتيجية متكاملة على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار الترابط الكبير الذي يربط البلدين فهناك قاعدة تاريخية وصلبة تجمع البلدين منذ حركة عدم الانحياز ودور مصر والهند في الدفاع عن قضايا دول العالم الثالث في مجموعة الـ 77.

الحضارة المصرية والهندية

وأضاف أن هناك ترابطا بين الحضارة المصرية والهندية وبالتالي هذه الأسس أدت الى قوة في العلاقة والتي شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي.