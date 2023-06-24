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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يخسر من صربيا في أولى مبارياته بـ كأس العالم للشباب

صدى البلد

استهل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عامًا مشواره في كأس العالم المقامة حاليًا بالمجر، بالخسارة أمام منتخب صربيا 74-59  في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت.

وظهر منتخبنا بمستوى متوسط في الفترة الأولى من المباراة، حيث أنها انتهت بتقدم صربيا بنتيجة 17-10، وحاول لاعبو منتخبنا تقليص الفارق في الفترة الثانية، لكنها انتهت بتأخر منتخب مصر بنتيجة 42-27.

ونجح منتخب مصر في تقليص الفارق في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم صربيا بنتيجة 59-42، ورغم اقتراب منتخبنا في النتيجة، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 74-59.

وقدم قائد منتخب مصر بلال عبد المطلب مباراة كبيرة، حيث كان الأفضل من المنتخبين من حيث الفاعلية، ونجح في تسجيل 17 نقطة خلال 27 دقيقة لعبها في المباراة، بالإضافة إلى نجاحه في استعادة الكرة 13 مرة، وهو الأمر الذي جعل فاعليته في المباراة 22، وهي الأعلى بين المنتخبين.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة، في الواحدة ظهر غد الأحد أمام منتخب اليابان، الذي خسر أمام البرازيل بنتيجة 94-73 في أولى مبارياته بالبطولة.

كأس العالم منتخب مصر صربيا بلال عبد المطلب

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