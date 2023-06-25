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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسماك الزينة الأبرز.. محظورات قانونية في صيد الأسماك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

 

محظورات في صيد الأسماك 

 

وفي هذا الصدد وضع القانون أيضا عدد من المحظورات الواجب تجنبها في عملية صيد الأسماك، وذلك لعدم التعرض للمسائلة القانونية ومواجهة عقوبات قاسية.

- صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من جهاز تنمية البحيرات . 

- طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

- ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

- التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية .

  حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

- إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

الاسماك البحيرات ترخيص جهاز تنمية البحيرات صيد الأسماك

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