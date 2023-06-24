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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

حفل زفاف شقيق أصالة
حفل زفاف شقيق أصالة

يحتفل الآن أنس نصري؛ شقيق الفنانة أصالة بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر بأحد فنادق التجمع الخامس الشهيرة.

حفل زفاف شقيق أصالة

 

وظهرت أصالة خلال الصور برفقة عائلة المنتج هاني محروس الذين حرصوا علي التقاط الصور معهم.

خطوبة شقيق أصالة :

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بإتمام خطوبته، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة  عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

احتفلت الفنانة أصالة، بخطوبة شقيقها أنس نصري، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر، في حفل عائلي.

حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

اصالة
افتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

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أصالة حفل زفاف شقيق أصالة شقيق أصالة

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الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

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