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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جدهم علمهم.. حكاية 3 أشقاء يديرون ورشة لسن السكاكين استعدادا لعيد الأضحى بأسيوط

سن السكاكين استعدادا
سن السكاكين استعدادا لعيد الأضحى بأسيوط

يقترب حلول عيد الأضحى المبارك ويستعد الجزارين والأهالي بسن السكاكين والسواطير لذبح الأضاحي وتتجه الأنظار إلى أقدم محل صغير في منطقة القيسارية بمدينة أسيوط لسن السكاكين على الحجر يديره ثلاثة أشقاء "حسين ومحمود ومحمد"، والذين يعملون في المهنة منذ طفولتهم مع والدهم وجدهم من قبل، ومع قرب حلول عيد الأضحى يخرج الأشقاء الثلاثة منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل إلى العمل خاصة وانه يعتبر الموسم الأكبر لعملهم .

وقال حسين جابر: تعلمت المهنة منذ صغري كنت اذهب مع والدي وجدي إلى المحل وأشاهدهم وهم يقومون بسن السكاكين والسواطير ويعد عيد الأضحى المبارك موسما لدينا يكون الإقبال كبير من الجزارين والأهالي الذين يستعدون لذبح الأضاحي.

وأضاف: أكثر فترة تشهد زحام إلى قبل قدوم عيد الأضحى المبارك ونستعد لها قبل 15 يوما لأن هذا هو الموسم الرئيسي في سن السكاكين والسواطير وتركيب يدود لها استعدادا للأضاحي ويكون في ذلك الوقت الإقبال من المضحين والجزارين.

وأضاف شقيقه محمود جابر: تعلمت المهنة من والدي وجدي من قبله، حين كنت أذهب معهما إلى المحل وأشاهدهما أثناء عملهم وتعلمت منهما المهنة ورغم صعوبتها ومخاطرها تعلمتها واهم سبل الحماية من مخاطرها التركيز لأن سن السكين خطر جدا خاصة على الحجر قد يتسبب في أي إصابة بالأيد لو كان الذي يقوم بالسن غير مركز في عمله.

 

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وأضاف شقيقهما محمد: أعمل مع والدي في الورشة منذ صغري وهذه المهنة بها عدت مراحل حتى تصل السكاكين والسواطير بشكلها الطبيعي إلى الجزارين والأهالي فالمرحلة الأولى يتم فيها إصلاح أي إعوجاج وذلك من خلال الطرق عليها بعد وضعها على حجر مستقيم حتى تستقيم جوانبها ، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية، وهى تمريره على الحجر الهاشمى حتى يتم حد سن السكين وتنظيف جوانبها وذلك من خلال تكريها على الحجر أكثر من مرة وغمسها في الماء ثم تدخل السكينة مرحلة أخرى وهى مرحلة "حجر الجلخ"، وهذا الحجر هو المسئول عن إزالة الطبقة القديمة من على سن السكين وتسمى "الرايش" وعمل سن جديد حاد ويتم بعدها غمس السكاكين في الماء مرة أخرى حتى تبرد لأنها تكون ساخنة جدا نتيجة حجر الجلخ.

وقال شعبان صلاح، جزار: أنا من قرية المعصرة ولكن أحضر إلى هنا لسن السكاكين على الحجر لأن سن الحجر أفضل من السن الكهربائي، ونستخدم مجموعة من السكاكين في الأضاحي ومنها خنصر السن يستخدم في تشفية الأضحية كما نستخدم سكين المشط يستخدم في سلخ الأضحية والسكينة الجرحية تستخدم في ذبح الأضاحي لابد أن يكون بها من 3 إلى 4 مسمار.

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