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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 133 ألف طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 133 ألف و987 طن من القمح المحلى موسم 2023 للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقاً للضوابط الموضوعة.

وأوضح المحافظ أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأكد محافظ أسيوط ، على متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات لافتا الى ان المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة ، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .

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من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ان كميات القمح الموردة فى تزايد مع انتهاء موسم الحصاد ،حيث تم توريد 49585 طن بشون البنك الزراعي المصري و21615طن و564 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 41966 طن و417 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و8547 طن و630 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950طن و447 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 133 ألف و987 طن قمح .

وأشار المحافظ الى متابعته المستمرة والدورية لاعمال توريد القمح ومتابعة اية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

 ولفت إلى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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