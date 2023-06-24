محافظ أسيوط: إزالة 5 تعديات على أراضى زراعية بمركز الفتح وحي شرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخلفات بناء بمركز الفتح وحى شرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.



وأشار محافظ أسيوط الى ان الاجهزة التنفيذية بمركز الفتح وحى شرق ،تمكنت من ازالة 5 حالات تعدى على اراضى زراعية وبمخالفات بناء حيث تم تنفيذ إزالة مخالفة لأعمدة الدور الاول علوى (خارج الحيز العمراني) بعزبة شنودة ببني مر وتم تنفيذ عدد 2 حالة ازالة حيث تم تنفيذ إزالة بالطوب الابيض بميدان قرية الواسطى كما تم تنفيذ إزالة بالطوب الابيض بمنشية المعصرة بقرية الواسطى بمركز الفتح ، وذلك تحت اشراف ومشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومشاركة علي عطا احمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى مر وعبد الرحمن الفولى رئيس الوحدة المحلية لقرية الواسطى ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤول الزراعة ، و تم تنفيذ ازالة مخالفتى بناء بمنطقة شارع تقسم الحقوقين بحى شرق أسيوط تحت اشراف ومشاركة عبد الطيف فضالة رئيس حى شرق ومسئولى الازالات والاشغالات ،مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ،لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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