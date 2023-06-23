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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي لمتابعة سير العمل

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة – اليوم الجمعة سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي.

 وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .. رافقه الدكتور احمد محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى .


حيث فاجأ المحافظ ، العاملين بقسم الاستقبال بمستشفى المبرة للتأمين الصحى والتقى بعض المرضى والمواطنين بالقسم واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، كما تابع سير العمل بأقسام الجراحة والعظام وتابع سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين مشيدًا بالخدمات التي يقدمها القسم للأطفال حديثي الولادة وتواجد الاطقم الطبية من اطباء وتمريض ، كما تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمئن على سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي ويتردد عليها المرضى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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ووجه محافظ أسيوط– خلال الجولة –مدير مستشفى المبرة ، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة ، لافتًا إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى ،وانتظام العمل بها فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية .

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