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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة أول الحاضرين .. بدء عزاء والد أروى جودة بالحامدية الشاذلية

صدى البلد

وصلت الفنانة أروى جودة منذ قليل، لعزاء والدها المقام حالياً بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ومن المقرر حضور عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لـ أروى جودة.

وكان اول الحاضرين للعزاء النجمة درة والمخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي .

عزاء والد أروى جودة :

أعلنت أسرة الفنانة أروى جودة ؛ عن موعد عزاء والدها بعد وفاته صباح امس .

ويقام عزاء والد أروى جودة؛ اليوم السبت  في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب .


وفاة والد أروى جودة:

نعي الفنان هشام ماجد، والد الفنانة أروي جودة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب هشام ماجد: “البقاء لله في وفاة والد الفنانة الزميلة أروي جودة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله”.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦   مع صلاة الجمعة في جامع  مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

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IMG-20230624-WA0046
أروى جودة عزاء والد أروى جودة والد أروى جودة

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