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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وقف الزحف إلى موسكو.. فاجنر تكشف تحرك قواتها لمعسكرات في روستوف

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أعلن رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وأضاف بريجوزين أن قواته ستنتقل إلى معسكرات ميدانية داخل مدينة روستوف الروسية، التي دخلها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المسافة التي كانت تفصل جنوده عن موسكو تبلغ 200 كلم ولم تسفك أي قطرة دماء.

وكانت الرئاسة البيلاروسية أعلنت أن المحادثات بين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وقائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة تمت بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، إن مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، وافق على اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأوضحت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة. واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

ووفق الخدمة الصحفية، قام رئيس بيلاروس بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاجنر".

وكشفت بيلاروس عن أن المفاوضات مع بريجوزين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا.

وقبل بريجوزين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد التابعين لشركة "فاجنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

واختتمت الخدمة الصحفية بيانها بالقول إنه في الوقت الحالي، "يوجد خيار مقبول ومريح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة".

فاجنر يفجيني بريجوزين موسكو روستوف معسكرات ميدانية

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