زيلينسكي : الفوضى تعم روسيا ويجب سحب قواتها من أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكر اليوم السبت، أن تمرد عناصر مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كشف عن فوضى كاملة في روسيا.

وقال "زيلينسكي" في خطاب مصور، نقلته «القاهرة الإخبارية»، "يمكن للعالم اليوم أن يرى أن سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء. وهذا يعني لا شيء إطلاقا. ببساطة فوضى كاملة، والافتقار إلى أي إمكانية للتنبؤ".

وأضاف زيلينسكي أن بلاده لن تصمت ولن تقف مكتوفة اليدين، وتابع أن "أمن الجانب الشرقي لأوروبا يعتمد بشكل كامل على دفاعاتنا".

ازداد الدمار الذي ستلحقه بروسيا

وخاطب زيلينسكي بوتين منتقلا من اللغة الأوكرانية إلى الروسية قائلًا: "كلما طالت مدة بقاء قواتك على الأراضي الأوكرانية، ازداد الدمار الذي ستلحقه بروسيا".