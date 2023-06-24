عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق النهري يتعرض لأزمة قلبية ويدخل المستشفى .. تفاصيل

طارق النهري
طارق النهري

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

وكان الفنان طارق النهري، قد كشف عن تعرضه لحادث سير بسيارته، أثناء التوجه إلى منزله.

وقال طارق النهري لـ صدى البلد: “الحمد الله الحادث كان بسيط وأنا الآن فى منزلى بصحة جيدة”.

وأضاف طارق النهري: بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة والحمد الله العين مش سيباني تعرضت لحادث أمس بسيارتى ومنذ عدة أيام أيضا بدأت أعاني بآلام شديدة فى عيني، حيث أننى كنت أجريت فيها عملية جراحية ويبدو أن حدث شىء ما بها جعلني تواصلت مع الطبيب المعالج الذى امرني بإعادة الكشف مرة أخرى لمعرفة سبب الآلام المستمرة بها.
 

عين الحسود.. طارق النهري يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث

بسبب جعفر العمدة| طارق النهري يكشف موقفا كوميديا حدث معه في الشارع

أحدث لقاءات طارق النهري

 

 قال الفنان طارق النهري إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير وهذا أحزنه بشدة، مضيفا: “لكني بعد عودتي من خلال  مسلسل جعفر العمدة كنت قلقان وخائف ولكن والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل ، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين، وعادت الروح لي مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه”. 

 

وأضاف طارق النهري خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: “أنا على صلة قرابة بالنجم أمير كرارة وهو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة أن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي أنت قريب أمير كرارة”. 

 

وتابع طارق النهري: “قدمت دور والد أمير كرارة في أنا عشقت والجميع يقولون انتوا قرايب، وفي مسلسل سوق الكانتو قدمت دورا مهما ومختلفا لراجل يبيع الكحوليات ومتواطئ مع الإنجليز”.

 

طارق النهري الفنان طارق النهري مسلسل جعفر العمدة حدائق القبة الإنجليز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

مُتغيب منذ 8 أيام.. العثور على مدرس غارقًا في ترعة بشبين الكوم

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

موضوعات متعلقة

نجوم الفن في عزاء والد أروى جودة.. شاهد

أشرف زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في عزاء والد أروى جودة .. صور

لبنى عبد العزيز ضيفة الفضائية المصرية أول أيام العيد

محمود الليثي يطرح ماتعتبونيش.. فيديو

90 أغنية.. هيثم نبيل يستعيد ذكريات أعماله الفنية

محمد علي رزق يشيد بعرض مسرحية عيلة اتعملها بلوك

ياسمين أيمن تكشف حقيقة تعرضها لحادث سيارة |خاص

أخبار الفن.. وفاة والدة محمد السعدني وانهيار أروى جودة في جنازة والدها

ترشيحاتنا

موعد إعلان الأهلي تجديد عقد محمد شريف

ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور

وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

وزيرة التخطيط عن طرح الشركات الحكومية للبيع: عندنا أخبار نعلنها بعد العيد

ميدو يكشف التفاصيل المالية في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ