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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: أولمبيك أسفي أقل إمكانيات عن الرجاء والوداد..وأمتلك عروضا مغربية ومصرية

طارق مصطفي
طارق مصطفي

أظهر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك أسفي المغربي، سعادة بالغة للإنجاز الذي حققه فريقه في مسابقة الدوري المغربي.

وقال طارق مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أشكر لاعبي أولمبيك أسفي وإدارة النادي والجماهير على دعمهم للفريق طوال الموسم، وما تحقق إنجاز بمعنى الكلمة، وأتمنى أن يحصل أولمبيك أسفي على بطاقة المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم".
 
وأضاف:" فريق أولمبيك أسفي أقل إمكانيات عن الرجاء والوداد، كما أن الإصابات عطلت مسيرة أولمبيك أسفي هذا الموسم والفريق تعرض لاعبيه للطرد 10 مرات، ولكننا حققنا نتائج وأداء مميز طوال الموسم".


وأردف:" انتهى عقدي مع أولمبيك أسفي بنهاية الموسم الحالي، ولا أعلم مصيري الموسم القادم، وأحترم إدارة نادي أولمبيك أسفي وعلاقتي مع المسئولين يسودها الاحترام دائما".


وشدد :" أمتلك عروض عديدة من أندية مغربية ومصرية، و لن أعود للعمل في جهاز منتخب مصر إلا كمدير فني، هذا هو طموحي".

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