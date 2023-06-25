من بيت الثلج.. أكرم توفيق يشارك جمهوره صورا جديدة

نشر أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر أكرم توفيق برفقة أصدقائه من بيت الثلج ،مما حاز على إعجاب متابعيه.

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر من العودة للملاعب بشكل طبيعي.

وقال ابو عبلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن أكرم توفيق من المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية مع الأهلي في بداية الموسم الجديد.

إصابة أكرم توفيق كانت خطيرة

وأضاف ابو عبلة أن، أكرم توفيق كانت إصابته خطيرة والتعافي منها يحتاج لوقت طويل من العلاج ونأمل عودة أكرم توفيق بنفس المستوى القوي الذي ظهر به قبل الغياب.