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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلامية حياة الدرديري تثير الجدل بهذه الإطلالة

صدى البلد

تألقت المذيعة حياة الدرديري، زوجة الإعلامي توفيق عكاشة فى صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»


بدت حياة الدرديري في الصور أنها خسرت بعض من وزنها وارتدت قميص فضفاض أبيض اللون أما شعرها فصففته على طريقة «الكيرلي»، وتخلت عن اللون الأشقر تماما، فبدأ شعرها باللون الأحمر والأحمر، واعتمدت ماكياج ملائم لبشرتها.

 

يُذكر أن الثنائي حياة الدرديري والإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة أعلنا في يونيو عام 2018 زواجهما، بعد قصة حب جمعتهما وتفاجأ المتابعون من هذا الخبر، حيث أثار خبر زواجها جدلًا واسعًا حينها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

حياة الدرديري الممذيعة حياه الدرديري الاعلامي توفيق عكاشة

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