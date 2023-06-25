قوام رشيق.. كيم كاردشيان تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، متابعيها صورًا جديدة لها علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت كيم كاردشيان الأنظار بإطلالة جريئة لها وهي ترتدي ملابس مكشوفة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، واعتمدت مكياج جذاب، نالت إعجاب العديد من متابعيها.

من هى كيم كاردشيان

كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.