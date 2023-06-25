روسيا وفاجنر تتفقان على إنهاء التمرد وخروج بريحوجين إلى بيلاروسيا.. وباكستان تستدعي المبعوث الهندي احتجاجا على مقتل مدنيين في كشمير .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الأزهر يندد بشدة بجريمة تمزيق المصحف الشريف على يد الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الكرملين: قائد "فاجنر" سيغادر إلى بيلاروس

رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارة لإسرائيل والأردن بسبب أحداث روسيا

الشيشان ترسل 3 آلاف من قوات النخبة لحماية موسكو

الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بقصف أحياء سكنية في الخرطوم

لودريان: الوقت لا يعمل لصالح لبنان



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الأزهر الشريف أعرب أمس عن إدانته الشديدة لقيام الاحتلال الإسرائيلي بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها في جنوب نابلس والاعتداء على الفلسطينيين الأبرياء في عدة قرى بالضفة الغربية المحتلة وسرقة ممتلكاتهم.

وقال الأزهر في بيان إنه لا يستغرب صدور هذه الجرائم من هذا الكيان المستعمر الغاشم مشيرا الى أن استمرار هذا الاحتلال المغتصب للشعوب والأوطان والأرض في ارتكاب جرائمه تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وعجز العالم كله عن ردعه وفضح جرائمه وسلوكه الدموي ووقفه عند حده "هو تواطؤ غير مبرر وجريمة في حق الإنسانية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، في ختام زيارته إلى لبنان التي استمرت أربعة أيام، أعلن أنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، "لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان".

وقال لودريان في بيان: "في هذه الزيارة أردت أولًا أن أصغي، لذا التقيت بالسلطات المدنية الدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب". وأضاف: "سأرفع تقريرًا حول هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) فور عودتي".

وذكرت "الوطن" أن قوات الدعم السريع، اتهمت الجيش السوداني بقصف عدة أحياء سكنية في الخرطوم بالمدفعية والطيران.

وقال بيان للدعم السريع: "تعرضت أحياء شمبات اليوم، إلى عمليات قصف عشوائي كثيف بالمدافع الثقيلة من قيادة سلاح المهندسين أم درمان وتسبب القصف العشوائي في مقتل وإصابة عدد من المواطنيين وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة".

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن حاكم مدينة روستوف جنوبي روسيا أعلن مقاتلي جماعة فاجنر العسكرية الخاصة غادروا المدينة إلى معسكراتهم الميدانية، فيما رفعت موسكو كافة القيود التي سبق رفعها على الطرق السريعة بالبلاد.، مشيرةً إلى أفراد فاجنر الذين زحفوا نحو موسكو، السبت، في التراجع، ما يساهم في خفض التصعيد في تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة في خطوة قال رئيس الجماعة والكرملين إنها ستؤدي لتجنب إراقة الدماء.

ونقلت "القبس" عن بيان أصدره الكرملين قوله إن قائد فاجنر سينتقل إلى بيلاروس بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، لإنهاء التمرد المسلح، مشيرًا إلى أن لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق، بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه على معرفة شخصية ببريجوجين منذ نحو 20 عامًا.

وذكرت "الجريدة" أن 3 آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها في موسكو في وقت مبكر من اليوم الأحد للدفاع عن العاصمة الروسية في مواجهة قوات جماعة فاجنر العسكرية الخاصة التي كانت تزحف باتجاه المدينة.

وقالت "الراي" إن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، قرر إلغاء زيارة مقررة إلى إسرائيل والأردن؛ بسبب الأحداث في روسيا.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية الباكستانية استدعت المبعوث الهندي في البلاد؛ احتجاجا على مقتل مدنيين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين. واتهم الجيش الباكستاني القوات الهندية بقتل المدنيين، إثر إطلاق للنار بصورة عشوائية على مجموعة من الرعاة في قطاع ساتوال عند خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين