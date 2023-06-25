رغم فشل تمرد فاجنر.. استمرار فرض القيود على الطرق السريعة في موسكو وتولا

أعلنت وكالة طرق السيارات الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، استمرار فرض قيود على الطريق السريع M4 "دون" الرئيسي في منطقتي موسكو وتولا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يربط M4 موسكو بالجنوب، وأغلقته السلطات أمس السبت مع شق مقاتلي فاجنر طريقهم من روستوف.

وقالت الوكالة "وفقًا للقرارات السابقة التي اتخذت في المناطق، فإن تقييد حركة المرور على طول الطريق السريع في منطقتي تولا وموسكو لا يزال ساريًا".

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق، بأن قوات الأمن الروسية رفعت كل القيود المفروضة على الطرق السريعة في البلاد وذلك بعدما فشل تمرد قوات فاجنر العسكرية الخاصة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".