رقابة على أسواق اللحوم.. معاون الوزراء الأسبق يكشف آخر استعدادات عيد الأضحى..فيديو

أكد عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق أن هناك توجيه من المحافظين للأجهزة الرقابية بأن يكون هناك رقابة على أسواق اللحوم للعمل على ضبط الأسعار ورصد المخالفات التي تتم.

وقال عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه سيكون هناك عقوبات على التجار الذين يقومون بالمغالاة على المواطنين.

الأضاحى الحية

أنه سيكون هناك حالة من الاستعداد القصوى أعلنتها وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بالدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية.