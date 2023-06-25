نتنياهو يعلق على تمرد فاجنر ضد روسيا

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن التطورات في روسيا هي مسألة داخلية.

وقال البيان الذي صدر بعد مناقشات نتنياهو مع مسؤولي الدبلوماسيين والأمن: "في حين أن هذه مسألة روسية داخلية لم تنخرط فيها إسرائيل، فإن إسرائيل ستواصل مراقبة التطورات عن كثب".

وكان مقاتلو "فاجنر" قد سيطروا على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد اعلان زعيمهم قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وبعد ذلك، وافق بريجون على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.

وأكد الكرملين أنه بعد أن يغادر بريجوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

وبعد أن وعد في اليوم السابق بـ"تحرير الشعب الروسي" من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو، أعلن بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة "الدماء الروسية"، قائلاً: "أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية".



ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.