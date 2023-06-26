بأقل من 2000 جنيه.. أرخص موبايلات نوكيا تقدر تشتريها في العيد

يمكن العثور على عدة خيارات لهواتف نوكيا Nokia بتاتش وكاميرا بأسعار مختلفة في مصر، ويعتمد ذلك على ميزات ومواصفات الهاتف. إليك بعض الخيارات التي يمكن النظر فيها:

1. هاتف نوكيا 1.4



يأتي هذا الهاتف بشاشة لمس 6.51 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومعالج Qualcomm Snapdragon 215، ويعمل بنظام التشغيل Android 10. يتوفر بسعر يبدأ من حوالي 1,880جنيه مصري.

2. هاتف نوكيا C3



يأتي هذا الهاتف من نوكيا بشاشة لمس 5.99 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومعالج Unisoc SC9863A، ويعمل بنظام التشغيل Android 10. يتوفر بسعر يبدأ من حوالي 1550 جنية مصري.

3. هاتف نوكيا 2.4



يأتي هذا الهاتف من نوكيا بشاشة لمس 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومعالج MediaTek Helio P22، ويعمل بنظام التشغيل Android 10. يتوفر بسعر يبدأ من حوالي 1,888 جنيه مصري.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف حسب التاجر والمكان والوقت.