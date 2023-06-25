السوايسة عقدة الأهلي| ميمي فريد “كابوس” للأحمر ومانويل جوزيه.. انتظروا مواجهة ملتهبة بالكأس

يلاقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره منتخب السويس اليوم الأحد، في الثامنة والنصف مساء بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء أخر لقاء بين الأهلي ومنتخب السويس في يوم 18 يونيو عام 2000 في بطولة الدوري المصري، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للأهلي رغم خبرات لاعبيه، لكن في الوقت ذاته أكد ميمي فريد مدرب منتخب السويس أنهم قادرين على تخطي عقبة الأهلي في كأس مصر.

الأهلي VS منتخب السويس



ميمى فريد المدير الفني لمنتخب السويس، يمتلك ذكريات سيئة للنادي الأهلي ويعتبر صاحب أسوأ ذكرى للبرتغالي مانويل جوزيه مع النادي الأهلي.

ميمي فريد تولى تدريب غزل السويس في موسم 2000-2001 وواجه النادي الأهلي في الدوري الممتاز وحقق فورا على مانويل جوزيه بنتيجة 2-0.

ميمي فريد قاد فريق غزل السويس في كأس مصر ونجح فى إقصاء النادي الأهلي من دور الـ16 بهدف قاتل.

وتقابل غزل السويس مع النادى الأهلي في كأس مصر وقاد ميمى فريد المدير الفني الحالي لمنتخب السويس إلى التعادل السلبي على ملعبه فى بطولة كأس مصر بعدما لعب جيم دفاعي على أرضه في السويس وانتهى اللقاء الأول 0-0.

وفي مباراة العودة بالقاهرة، الأهلي كان متقدما حتي الدقيقة 92 لكن ميمى فريد قاد غزل السويس إلي خطف هدف قاتل وتأهل بأفضلية الهدف خارج الديار.

وبالتالي ميمى فريد من الممكن أن يلعب مباراة جيدة على الأهلي اليوم بل وقادر على إخراج بطل إفريقيا من الكأس رغم الفوارق الفنية الكبيرة للأهلى.

قائمة الأهلي لمباراة منتخب السويس

حراسة المرمي: مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: كريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي و أليو ديانج محمد مجدي أفشة، و أحمد قندوسي ومحمد فخري، ورأفت خليل وأحمد عبد القادر و حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة في الخلفية والكاحل على الترتيب، وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم للراحة بجانب شادي حسين وسافيو وأيمن أشرف وكريستو لأسباب فنية.

