إعلاء شأن مصر.. حزب المؤتمر يشيد بلقاءات وزيارات الرئيس خلال الفترة الماضية

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ان مصر تحرص على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية والدولية، وذلك من خلال سياسة خارجية نشطة ومتنوعة ، فقد شهدت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم، حيث يسعى مصر إلى توطيد علاقاتها مع دول أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف حزب المؤتمر، ان جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية في بداية يونيو 2023، زار ثلاث دول هي أنجولا وزامبيا وموزمبيق، استعدادًا لتطوير التعاون بشكل أكبر. كما التقى رئاسات دول أخرى مثل موريتانيا والعراق.

وأشار الحزب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دورًا مهمًا في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عقدت في باريس في يونيو 2023، حيث شارك في تعزيز المبادرات الدولية لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وذلك لتخطي التحديات العالمية مثل تغير المناخ و جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الحزب فى بيانه، ان لقاء السيسى مع رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، والذى تبادل فيه الرئيسين وجهات نظرهم حول قضايا إقليمية ودولية، وتطورات المشهد في منطقة شرق المتوسط. يؤكد ذلك على دور مصر المحورى فى استقرار المنطقة.



كما أشاد الحزب بلقاء، الرئيس مع نظيره الجنوب افريقى، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان،حيث جاء لقاءة بالرئيس الجنوب إفريقي والذي يهدف لاستعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلاً عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وكان هناك ايضاً لقاء مع الرئيس الكيني ويليام روتو.

وتابع: أما عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس، جاء لتأكيد قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب. وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهم المكثفة تدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراته.

وشدد الحزب على أن دور مصر الإقليمى والدولى، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح دورا رئيسيا ومحوريا، نظرا لما مته مصر من نموذج للدولة القوية الرشيدة، التى تتعامل مع كافة الدول بمرونة وود، وتكسب كل يوم أرضا جديدة وأصدقاء وشركاء دوليين جدد.