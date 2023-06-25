كارثة كبيرة تضرب شركة طيران أوروبية

بسبب إضراب كبير، أقدمت شركة طيران أوروبية كبيرة عدد من الرحلات الجوية بشكل مفاجئ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ورأت شركة إير أوروبا، أن من الأفضل وقف تسيير 12 رحلة جوية اليوم الأحد بسبب عدم استقرار الأمور لديها.



تواجه الشركة إضراب دعا إليه الاتحاد الإسبانى لطيارى الخطوط الجوية "سيبلا"، من المفترض أن يستمر الاضراب حتى 2 يوليو، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية، وهو ما يعني إلغاء المزيد من الرحلات.

واضطر الاتحاد الإسبانى لطيارى الخطوط الجوية إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة التى ترد على عرقلة إدارة طيران أوروبا للتفاوض مع العمال على الرواتب وظروف العمل.

وسبق إن قالت النقابة الإسبانية، إنها توصلت في 8 يونيو إلى اتفاق مع شركة إير أوروبا ، للاتفاق حول زيادة رواتب الطيارين والموظفين، ولكن بعدها بيوم تغيرت الأمور، وجاءت بعكس الاتفاق.