الأورمان تستعد لنحر أضاحيها فى مجزر أشمون بالمنوفية

تستعد جمعية الأورمان في محافظة المنوفية، لذبح أضاحيها وذلك خلال أيام التشريق داخل مجزر أشمون بالمنوفية، المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى.

وأكد أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 21,500كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية.



وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار فؤاد إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة و بالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية .

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .