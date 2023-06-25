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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف كرسى متحرك ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ويوجه الجهات المختصة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه  اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.


 وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية أحدهما مواطن بناحية شبراباص يعانى من جلطة بالقلب ويعول اثنين من الأبناء من ذوى الهمم ليس لديهم قدرة على الحركة وأمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لتخفيف العبء عنهم ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وآخر بناحية شنوان يبلغ من العمر 50 عاما متزوج وليس لديه مصدر ثابت للدخل ويعانى من جلطة بالقلب ويحتاج إلى مسح ذرى على عضلة القلب، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون  والدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا تفعيلا لمبد أ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية .

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كما وجه المحافظ باتخاذ اللازم تجاه طلب اهالى قرية ميت سراج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشأن تخصيص قطعة أرض تم التبرع بها لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية، العرض عليه ، وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب معلم يلتمس تكليفه بالعمل مديرا لمدرسة قويسنا الصناعية بنين لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.


وتضمن اللقاء طلب مواطن بالحى الغربي بشبين الكوم يعول طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مريض بمرض العظام الرخامية ويتطلب نقل دم بصفة دورية ، وقد وجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له ، وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم لما لمسوه من اهتمام وحرص محافظ المنوفية للإستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لها.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التكافل الاجتماعي المنوفية شكاوى المواطنين مياه المنوفية

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