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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد في المنوفية للتعامل مع شكاوى المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم  ، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بمتابعة توفير السلع الأساسية خلال إجازة عيد الأضحى بالكميات والأسعار المناسبة ، وكذا استمرار فتح المعارض والشوادر و المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية والعمل على توفيرها بجودة عالية وسعر مناسب و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء إجازة العيد والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز .

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وشدد محافظ المنوفية على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح المجازر الحكومية أمام المواطنين لذبح الأضاحي طوال أيام العيد والالتزام بالذبح  في الأماكن المخصصة وحظر عمليات الذبح بنهر الطريق ، كما شدد على منع إقامة شوادر بيع المواشي في الشوارع الرئيسية  والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لإنتظام منظومة العمل بجميع المستشفيات والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية ، والتأكد من توافر  جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ بأقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، وأكد محافظ المنوفية على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة عمل نوبتجيات من الفنيين على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه فى حالة الأعطال المفاجئة،  مشددا على عدم قطع التيار الكهربائى أيام أجازة عيد الأضحى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها .
وشدد محافظ المنوفية على  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتواجد الميداني وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين ، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي بجميع المرافق والخدمات بشتى أنحاء المحافظة ، فضلاً عن التنسيق الكامل مع المرور لتكثيف الحملات على الميادين العامة والشوارع لمنع التزاحم وتحقيق السيولة المرورية ، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة منعا لاستغلال المواطنين وعدم زيادة تعريفة الركوب الرسمية المقررة ، وكذا التنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية للمرور اليومي لرصد أى حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف أو التبوير ، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد ، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .
 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أجازة عيد الأضحى استقبال عيد الأضحي المبارك تراكمات القمامة توفير السلع الأساسية فتح المجازر الحكومية فتح الحدائق

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