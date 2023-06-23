إزالة 328 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 328 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة .



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة والتي انطلقت في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الحالي ، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو حتى 14 يوليو 2023، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 79 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 8740م2 ، و 33 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 1 فدان و11 قيراط و 16 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة 123 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 17289م2 ، كما تم تنفيذ 48 متغير مكاني بمساحة إجمالية 4518 م ، وإزالة 45 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 5163.5م2.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضى الزراعية بتقديم الدعم اللازم لتسهيل تنفيذ أعمال الموجة ال21 لتحقيق المستهدف والمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.