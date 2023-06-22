مياه المنوفية تطلق حملات توعية لمحلات الجزارة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، فريق التوعية بالشركة بعمل سلسلة من الحملات التوعوية للمواطنين تجوب كافة أنحاء المحافظة مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لحث المواطنين والجزارين بمحلات الجزارة علي عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

و قام فريق التوعية بتوعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزارة بنواحي المحافظة بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، كما تم توزيع ملصقات تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين.

وأشار نجيب إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات الغير صحيحة والتي تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحي ، مناشداً المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد على ضرورة تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي .

وأوضح أن الخط الساخن 125 يعمل علي مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال بالمحطات أو اعمال طارئة او أزمات قد تحدث.

