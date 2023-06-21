عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أشمون

افتتاح منفذ بيع جديد
افتتاح منفذ بيع جديد في المنوفية

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، منفذ جديد لبيع السلع الغذائية، بشارع الجامعة بمدينة أشمون.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بإقامة العديد من المنافذ والشوادر لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وإتاحتها أمام المواطنين ، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، رافقهم  خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

محافظ المنوفية: تجهيز 442 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

700 بون مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعى في المنوفية


ووسط فرحة المواطنين ، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المكون من دورين ، وتفقد أجنحة وأقسام المنفذ والذي يضم العديد من المنتجات ومنها ( الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات ).

وأشاد محافظ المنوفية ، بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، مؤكداً أن تلك المنفذ سيساهم في توفير العديد من السلع الأساسية والغذائية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع ، مشيراً أنه سيتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لفتح منفذ آخر جديد تابع للجهاز بمدينة شبين الكوم لتلبية احتياجات المواطنين .

فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة التأكد من جاهزية جميع شوادر اللحوم ومنافذ السلع الغذائية المتواجدة بأرجاء المحافظة واستعدادها الكامل قبيل حلول عيد الأضحي المبارك وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ومديرية التموين لتوفير كافة السلع الأساسية أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

وأشاد المحافظ ، باستمرار الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسر الأولى بالرعاية الاضحى المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنتجات الغذائية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حلول عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ