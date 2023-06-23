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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء الدراسة في عدة برامج جديدة بالأهلية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن اللجان التى قامت بمعاينة وتفقد جامعة المنوفية الأهلية والمكلفة من وزارة التعليم العالي لفحص ومعاينة الإمكانيات المادية والبشرية بالجامعة لوضع التقرير بمدى إمكانية افتتاح البرامج الجديدة فى العام الدراسى الجديد وافقت في تقريرها على بدء الدراسة فى برامج الطب وطب الأسنان والهندسة والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطرى وتكنولوجيا العلوم الصحية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية.

أعرب رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية عن سعادته بقرار اللجان لبدء الدراسة فى برامج جديدة متميزة بجامعة المنوفية الأهلية بالإضافة إلى البرامج التي تم افتتاحها العام الدراسى الحالى.

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وأكد أن خطة الجامعة تستهدف افتتاح المزيد من البرامج التعليمية الجديدة لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة والتى تأتى تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاح أحدث البرامج والكليات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلى والدولى من خلال برامج تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

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