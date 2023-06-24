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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: تطهير محطات رفع وشبكات الصرف الصحى استعدادًا لعيد الأضحى

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكليفات من المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ لجميع رؤساء الأفرع التابعة بضرورة العمل على تطهير مطابق الصرف الصحي إستعداداً لاي طوارئ قد تحدث في الشبكات والمحطات.

وأشار، إلي أنه تم وضع خطة مع رؤساء الأفرع للقيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق وشبكات الصرف الصحى ضمن الإجراءات التي إتخذتها الشركة إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

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وأكد،  انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة ، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها والعمل على حلها فوراً ، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات  بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وذكر، تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المواطنين بأهمية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي.

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