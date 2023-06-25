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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجغرافيا سهل والكيمياء تبكي طلاب الثانوية العامة في المنوفية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

 

سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من أداء امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي شعبة العلمي وذلك بسبب صعوبة الامتحان وعدم كفاية الوقت لحل الأسئلة.

ومن أمام مدرسة الثانوية بنات بمدينة شبين الكوم بكت عدد من الطالبات عقب الانتهاء من أداء امتحان الكيمياء حيث قالت الطالبة علا محمود، أن الامتحان كان به عدد من الجزئيات الصعبة فوق مستوي الطالب المتوسط والوقت كان غير كافي الاجابة عن كافة الأسئلة.

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واضافت الطالبة هدي علاء، أن الامتحان صعب للغاية ومن خارج المقرر والوقت كان غير كاف للإجابة عن الأسئلة وبه عدد من الجزيئات الغامضة.

بينما سادت الفرحة علي وجه طالبات القسم الأدبي، عقب الانتهاء من أداء امتحان الجغرافيا حيث أكدت الطالبة اماني محمد، أن الامتحان كان سهلا والوقت كاف للإجابة عن كافة الأسئلة.

وكانت محافظة المنوفية قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة في كافة المدن والمراكز وذلك بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة ومديرية الأمن.

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