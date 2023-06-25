عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا يكشف موقفه من تمرد فاجنر ضد روسيا

رئيس صربيا يكشف موقفه
رئيس صربيا يكشف موقفه من تمرد فاجنر ضد روسيا

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، رفض بلاده محاولة "فاجنر" تنظيم تمرد مسلح في روسيا، مؤكدا أن بلجراد لم تؤيد الانقلاب في تركيا، ولن تؤيده في أي بلد آخر.

وووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال فوتشيتش عبر قناة TV Pink: "صربيا كدولة جادة لن تدعم الانقلاب في أي دولة كانت، أي انقلاب باستخدام القوة والوسائل العسكرية والجيش... لم ندعمه في تركيا وروسيا ولن ندعمه في الولايات المتحدة وأي دولة أخرى".

وأضاف أن "تغيير السلطة يتم عبر الانتخابات وليس في الشوارع".

وأشار الرئيس الصربي إلى أن "بلجراد لم تستجعل في التعليق على التطورات الأخيرة في روسيا"، مشيرا إلى تسرع كييف وبعض السياسيين الأجانب في إعلان تأييدهم تصرفات يفغيني بريغوجين.

وكان مقاتلو "فاجنر" قد سيطروا على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد اعلان زعيمهم قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وبعد ذلك، وافق بريجون على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.

وأكد الكرملين أنه بعد أن يغادر بريجوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

ترشيحاتنا

هل تنهار سلطة بوتين وتسقط مخابراته؟ هذا ما كشف عنه محللون

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

صاحب أشهر بطاقة في متحف بروكلين.. قصة المصري الوحيد الناجي من السفينة تيتانيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ