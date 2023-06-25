رئيس صربيا يكشف موقفه من تمرد فاجنر ضد روسيا

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، رفض بلاده محاولة "فاجنر" تنظيم تمرد مسلح في روسيا، مؤكدا أن بلجراد لم تؤيد الانقلاب في تركيا، ولن تؤيده في أي بلد آخر.

وووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال فوتشيتش عبر قناة TV Pink: "صربيا كدولة جادة لن تدعم الانقلاب في أي دولة كانت، أي انقلاب باستخدام القوة والوسائل العسكرية والجيش... لم ندعمه في تركيا وروسيا ولن ندعمه في الولايات المتحدة وأي دولة أخرى".

وأضاف أن "تغيير السلطة يتم عبر الانتخابات وليس في الشوارع".

وأشار الرئيس الصربي إلى أن "بلجراد لم تستجعل في التعليق على التطورات الأخيرة في روسيا"، مشيرا إلى تسرع كييف وبعض السياسيين الأجانب في إعلان تأييدهم تصرفات يفغيني بريغوجين.

وكان مقاتلو "فاجنر" قد سيطروا على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد اعلان زعيمهم قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وبعد ذلك، وافق بريجون على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.

وأكد الكرملين أنه بعد أن يغادر بريجوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.