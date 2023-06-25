خطوة كبيرة.. واشنطن ترسل حاملة طائرات عملاقة إلى فيتنام.. لماذا؟

أرسلت أمريكا حاملة طائرات عملاقة حربية إلى فيتنام، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول الخطوة الأمريكية، في وقت تعيش فيه أمريكا مع الصين توترًا، رغم أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد خفف منه، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.



وترسو الحاملة في مدينة دانانج الفيتنامية، اليوم الأحد.

ويتأكد أن إرسال الحاملة، خطوة أمريكية للوقوف أمام الصين، وذلك بعد أسابيع من احتجاج حكومة فيتنام على إبحار سفن صينية في مياهها.

ويتزامن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" إلى ميناء دانانج مع احتفال الولايات المتحدة وفيتنام بذكرى مرور 10 سنوات على "الشراكة الشاملة".



وتعمل الشراكة على تعزيز العلاقات التجارية بينهما وتقاربهما، في ضوء تخوف الدولة الآسيوية من الصين.

وعمل مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد على مدى أسابيع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي، ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار أوامر لها بالمغادرة فورا، وغادرت المراكب أخيرا مطلع يونيو.

وتطالب الصين بالجزء الأكبر من الممر المائي الغني بالموارد رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرقي آسيا بينها فيتنام والفلبين وماليزيا.

وقال خبراء، إن "وجود الحاملة يبعث برسالة إلى الصين، تقول إن فيتنام تقف أمام الصين بقوة أمريكا .