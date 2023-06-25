إنشاء حديقة على امتداد الكورنيش بالزرقا في دمياط وخلق متنزه حضارى للمواطنين

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا، والذى يأتى ضمن مخطط تطوير المناطق الرئيسية بمدن المحافظة، وذلك من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وقالت الدكتورة منال عوض إن المشروع تضمن تنفيذ أعمال رفع كفاءة سور الكورنيش والممشى ببلاطات الإنترلوك والبلدروات، وكذلك إنشاء مقاعد وبرجولات بالممشى، وأرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات، هذا إلى جانب إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار و إحلال خط المياه المتهالك ومد خطوط الغاز، ووضع اعمدة إنارة ديكورية، بالإضافة إلى رصف الطريق بالأسفلت.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل إنشاء حديقة بامتداد الكورنيش للخروج بمشروع متكامل يحقق رفع كفاءة المنطقة وخلق متنزه حضارى أمام المواطنين.