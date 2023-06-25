أيمن عبدالوهاب ببرلين: الأحداث والفعاليات الرياضية السبيل الوحيد لمعرفة ما نقوم به

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال لقائه برؤساء وفود دول المنطقة المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين، وقبل يوم واحد من انتهاء الألعاب وعودتهم إلى بلادهم، على دعوتهم لاستثمار نتائجهم المبهرة بإقامة العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الإقليمية.

وأكد عبد الوهاب أن ذلك هو السبيل الوحيد لتسليط الضوء على أنشطة الأولمبياد الخاص، وأنه يقول ذلك نتيجة لدراسات علمية أجريت على الآثار الإيجابية التي تجنيها الدول وتستفيد منها البرامج، من خلال إقامة تلك الأحداث والفعاليات والألعاب، حدث ذلك في الإمارات مع استضافتها للألعاب العالمية 2019، ولا يزال صدى نجاح الإمارات مدويا حتى الآن، وكذلك استضافتها ثلاث ألعاب إقليمية 2006 و2008 و2018، وكذلك استضافة مصر بداية من الألعاب الإقليمية الأولى عام 1999 وتصفيات كأس العالم وإقليمية 2014، وأول ألعاب أفريقية 2020، واستضافة المغرب إقليمية 2000 والمؤتمر الاستراتيجي العالمي 2010 ولبنان لأول كأس إقليمى للفتيات لكرة السلة 2005، والكأس الإقليمي لرفع الأثقال وقبلهما الإقليمية الثالثة 2002، واستضافة تونس لإقليمية 2004، وكذلك استضافة البحرين لكأس التراثليون، وعمان لكأس التنس الأرضي.

وقال إن المرحلة القادمة تحتاج من كل برامج المنطقة إلى تنشيط إقامة أحداث رياضية مماثلة، ويتم الاستعاضة عن قلة الإمكانات المالية بإقامة كأس إقليمية في رياضة أو اثنين أو ثلاثة، وأن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الرئاسة الإقليمية وحتى تعود برامج المنطقة الى أنشطتها السابقة.

وأضاف أن الرئاسة الإقليمية سوف تقوم بتقديم الدعم الفني وإقامة الدورات التدريبية اللازمة في مختلف الرياضات.

وحيا الرئيس الإقليمي كلا من تونس وليبيا وفلسطين والعراق على مشاركتهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، وأن تلك المشاركة رغم ما يعانونه من مشكلات ضخمة يؤكد مدى ما يتمتع به القائمون على هذه البرامج من إصرار وعزيمة ومثابرة، وهو ما يجعله على يقين من أنهم سوف يصلون إلى بر الأمان، ويحققون للاعبي الأولمبياد الخاص في بلادهم الهدف الذي نصبو إليه جميعا من تغيير حياة ذوي الإعاقة الفكرية من خلال الرياضة وما يقدمه لهم الأولمبياد الخاص من مبادرات أخرى.

وعبر الرئيس الإقليمي عن سعادته الغامرة بما حققه لاعبو من المنطقة من ميداليات، وظهورهم بمستويات فنية رائعة، وسط مشاركة 190 دولة واقتراب إجمالي عدد بعثات المنطقة إلى ألف مشارك، وخلال الحوار المفتوح بينه وبين رؤساء الوفد وتحدث معهم حول العديد من القضايا الهامة، وأعلن عن قيامه قريبا بزيارة عدد من دول المنطقة واللقاء بوزراء الرياضة بها .

وشارك في هذا الاجتماع من الرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولى، مدير عام الألعاب والمسابقات، ومثل مصر الدكتور باسم التهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة، وطلال الهاشمي، رئيس وفد الإمارات، ونائبه عمرو بدوي، ووفيقة خليل، المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني رئيس الوفد، وهناء الزواوي، رئيس الأولمبياد الخاص الكويتي، ورحاب بورسلى، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رئيس الوفد، وعبد القادر المطوع، رئيس وفد الأولمبياد الخاص القطري، ونسيم الشرادي، رئيس الأولمبياد الخاص المغربي، ورئيس الوفد محمد سالم شحل وبالراشدي، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني، ورئيس الوفد رضوان شربل، رئيس الأولمبياد الخاص الجزائري رئيس الوفد، وفؤاد مروش، نائب رئيس بعثة الأولمبياد الخاص اللبناني، وعبد الرحمن القريشي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي ورئيس الوفد، وسعد عبد ياسين، رئيس الأولمبياد الخاص العراقي ورئيس البعثة، والدكتور على الشواهين، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني رئيس الوفد، وعلى كاشي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإيراني ورئيس الوفد، وعيسى الكوشلي، المدير الوطني رئيس الوفد الليبي، وصبري أبو ميس، مدير الرياضة، ومروان وشاحي، رئيس الأولمبياد الخاص الفلسطيني ورئيس الوفد، وايدا ولد سيدى، رئيس الأولمبياد الخاص الموريتاني رئيس الوفد، وطلال برنية، المدير الوطني ورئيس الوفد السوري، ورضا مندوب، وزارة الشباب والرياضة التونسي، والعلاقي أمين مال الجامعة التونسية لرياضة حاملي الإعاقة الذهنية والأولمبياد الخاص التونسي ممثل وزارة الرياضة.