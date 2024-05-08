السجن سنة لربة منزل لقـ.تلها ابنة شقيق زوجها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، بالسجن لمدة سنة لربة منزل لقتـ.لها ابنة شقيق زوجها بعد أن وجهت لها عدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، إتهام النيابة العامة، للمدعوة "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، بأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة ع م " عمدا بأن قامت بتوجيه عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.