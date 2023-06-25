مصرع شخصين وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية ، تم نقل المصابيين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة والمشرف العام للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ لإقليم القناة يفيد بورود بلاغ بحادث سيارتين علي طريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدا كوبري 11 اتجاة الإسماعيلية ،اسفر عن مصرع شخصيين مكان البلاغ وإصابة 5 أشخاص آخرين .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية الي مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.



ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ،ونقل المصابيين الي مستشفي المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية

ونقل المتوفين الي مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق .



،تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابيين حول ملابسات الحادث.