بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تدعم محدودى الدخل في 9 محافظات.. صور

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الفيوم- الإسكندرية- كفرالشيخ- الإسماعيلية– البحرالأحمر- الأقصر- أسيوط- بنى سويف – جنوب سيناء) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم الأهالي.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
يأتي ذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وزارة الداخلية تواصل مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.