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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم السعودي القصير “ليلى” يعرض في مهرجان زنجبار لأول مرة عالميا

صدى البلد

يشهد الفيلم السعودي القصير ليلى للمخرج زكريا البشير عرضه الدولي الأول في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا (من 24 يونيو وحتى 2 يوليو)، وهو أحدث أهم الفعاليات الثقافية في شرق إفريقيا، ويُعرض الفيلم يوم الاثنين 26 يونيو الساعة 2 ظهرًا في قاعة مارومارو فونتين، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في موطنه السعودية في النسخة السابقة من مهرجان أفلام السعودية.

 



تدور أحداث الفيلم حول ليلى، الشابة في مطلع العشرينيات من عمرها، متزوجة وتعاني من وجود خلافات مع زوجها. في ظل هذه الأحداث تجد نفسها تائهة بين مخيلاتها وتصارع للخروج منها.

الفيلم من إخراج زكريا البشير وتأليف سحر سليمان ومحمد باوارث وحازم صالح وبطولة همس بندر وعمّار بارشيد وريتاج عبد الله.

زكريا البشير مخرج صومالي يعيش في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بدأ مشواره ممثلًا في العديد من المسرحيات المحلية، شارك بعدها في صناعة عدة أفلام صومالية قصيرة كانت تبثها القنوات الصومالية المحلية. وبعد ذلك انتسب إلى العديد من ورش الإخراج والتمثيل المسرحي التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وتلقى أيضًا ورشًا للإخراج والتمثيل السينمائي. ويُعد فيلم ليلى هو أول أعماله الاحترافية.

مهرجان فيلم ليلى العرض الأول التمثيل المسرحي أفلام السعودية

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