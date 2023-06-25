عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول خطة تطوير منظومة تدوير القمامة على مستوى الجمهورية

ميرفت عازر نصر الله
ميرفت عازر نصر الله

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول خطة الوزارة والسياسات المقترحة لتطوير منظومة تدوير القمامة على مستوى الجمهورية.

وقالت "عازر" في سؤالها، إن ملف تدوير القمامة يُعد من الملفات الهامة، نظراً لما يُمثله هذا الملف من خطورة كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أن مشكلة القمامة وعدم التخلص الآمن منها، يتسبب في انتشار العديد من الأمراض الخطيرة والأوبئة مثل أمراض الجهاز التنفسي والفشل الكلوي والأمراض السرطانية.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التخلص من النفايات الضارة من القمامة بالدفن أو الحرق يتسبب في كارثة بيئية تضر بصحة الإنسان والنباتات نتيجة انبعاث الغازات السامة عن عمليات حرق النفايات، مثل  غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان والأمونيا، الأمر الذي يسهــم بتعمق ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت النائبة ميرفت عازر، أن ملف تدوير المخلفات يُعد من أهم الملفات التي يجب العمل عليها لتعظيم الاستفادة منها، حيث يبلغ حجم المخلفات في مصر نحو 90 مليون طن سنويا، منها 26 مليون طن مخلفات صلبة، لافتة إلى أنه يمكن تحقيق استفادة اقتصادية ضخمة عن طريق استغلالها اقتصاديا في إنتاج الأسمدة وإنتاج الطاقة والكهرباء.

وأكدت "عازر" أنه بإعادة تدوير القمامة والاستغلال الأمثل لها، سوف تصبح مصدراً هاما للدخل القومي، وتتحول من خلالها أزمة القمامة من مشكلة تؤرق الجميع إلى مصدر مهم من مصادر الطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تدوير القمامة لا يقتصر فقط على كونها مصدرا للطاقة، وإنما من الممكن الاستفادة من تدوير مخلفات البلاستيك في صناعة البودرة التي تدخل في صناعة البراميل والجراكن، وكذلك إعادة تدوير الزجاج والورق.

واختتمت النائبة ميرفت عازر قائلة: “في مصر يتم تصدير المادة الخام ويتم استيرادها مرة أخرى مُصنعة، فلماذا لم يتم تصنيعها في مصر وعمل مصانع تدوير لجميع المخلفات؟”.

ميرفت عازر نصر الله الاحتباس الحراري الدكتور مصطفى مدبولى الجهاز التنفسي الغازات السامة الدكتورة ياسمين فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

ترشيحاتنا

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

هاخد رأيه في تدريب منتخب مصر .. ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

اعتراف أمريكي صادم.. الكشف عن سقوط مدوٍ للجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة

محلل أمريكي: مخاوف واشنطن أوقفت هجوم زيلينسكي المضاد ضد روسيا بعد إعلان تمرد فاجنر|تقرير

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

فيديو

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ