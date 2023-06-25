مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,956.32 بانخفاض قدره 5.11 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.15 بانخفاض قدره 1.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبحسب بيان البورصة، فقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و672 ألفا و409 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 432 ألفا و768 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.



البورصة المصرية

وعلى صعيد آخر، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1.149 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.4% ليبلغ 17287.64 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.65% مسجلاً 3493.31 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.86% لينهي التعاملات عند مستوى 5174.62 نقطة.