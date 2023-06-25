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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أدهم معتز : سعيد بما قدمناه في بطولة إفريقيا وسنستعد بقوة لميلان

أدهم معتز
أدهم معتز

تحدث أدهم معتز لاعب منتخب مصر لسلاح السيف عن سعادته بالحصول على فضية الفردي وذهبية الفرق ببطولة إفريقيا التي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال أدهم عقب انتهاء المنافسات :"سعيد بحصول منتخب مصر على ثلاث ميداليات في الفردي بمنافسات سلاح السيف والعودة من الجديد لاكتساح البطولة عقب خسارة اللقب العام الماضي".

وأضاف:"تنظيم البطولة على أرض مصر شئ أسعدني خاصة اللعب وسط جمهورنا وهو ما شكل لنا دافعًا كبيرًا من أجل الفوز بالبطولة وعزف السلام الوطني المصري أشعرني بالفخر".

وعن المباراة النهائية أمام زياد السيسي في منافسات الفردي قال:"زياد السيسي لاعب كبير والمباراة كانت صعبة ولكنها كانت قريبة في البداية إلا أني ارتكبت بعض الأخطاء ونجح زياد في استغلالها وفي النهاية أبارك له".

واختتم حديثه:"سنستعد الفترة القادمة لخوض منافسات بطولة العالم بميلان بشكل قوي وسنقيم بعض المعسكرات الخارجية وسنسعى للحفاظ على نتائجنا وتحسينها".

يذكر أن أدهم قد نجح في حصد الميدالية الفضية بمنافسات فردي سلاح السيف بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام زياد السيسي صاحب الميدالية الذهبية فيما نجح فريق سلاح السيف في الفوز بذهبية البطولة.

وكان لاعبو الفراعنة قد تمكنو من السيطرة على منصات التتويج في البطولة واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات وهي النتيجة الأفضل في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

منتخب مصر منتخب مصر لسلاح السيف ادهم معتز بطولة افريقيا

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